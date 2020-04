Piano di Sorrento. La città si raccoglie in preghiera alle 21 con le buone parole di don Pasquale , splendide riprese di Michele Russo. Settimana Santa a distanza. Don Pasquale Irolla con bontà e dolcezza di un buon pastore augura la buona notte ogni sera alle 21 con una diretta video su You tube seguitissima dai carottesi. Parole di conforto in questo momento, nella splendida Chiesa di San Michele “Cambio spesso altare dove pregare , sono io e Michele che organizza le riprese. E’ un modo per essere vicino ai fedeli in questi momenti difficili” . La Settimana Santa cosa farete? “Sarà il nostro Arcivescovo Alfano a celebrare a distanza per tutta l’Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare di Stabia, qui mi limiterò a lunedì mattina, venerdì, sabato e domenica con delle preghiere e una proiezione lunedì . Non ci saranno i sepolcri, ma giovedì l’esposizione dell’Ostia”. Anche San Michele è aperta ai fedeli che , lungo il tragitto da casa al lavoro o per la spessa, possono passare e fermarsi in preghiera a distanza di un metro, ma sol qualche singolo raramente entra oramai in chiesa in attesa che venga sconfitto questo coronavirus Covid-19. “C’è da preoccuparsi per il dopo , anche ora c’è un grande disagio economico e sociale, il priore Michele Gargiulo ha consegnato dei buoni al Pellicano per i bisognosi e si cerca di aiutare chi ne ha bisogno, la Caritas della penisola sorrentina coordinata da Meta fa il possibile, preghiamo che passi questo momento terribile”