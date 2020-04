Piano di Sorrento. La città è in cordoglio per Maria Galatea Stinca, vedova De Angelis

Penisola sorrentina. La città di Piano di Sorrento è in un momento di forte dolore a causa della perdita della sig.raMariaGalateaStinca. Maria era vedova De Angelis, ed ora raggiunge il suo coniuge in cielo.

Il triste annuncio della perdita parte dai due figli Enzo e Anna, la nuora, le tanto amate nipotine, le sorelle e i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

Ricordiamo che non si terrà alcun rito funebre in ottemperanza al decreto ministeriale per il contenimento del coronavirus. Pertanto, domani, giovedì 9 aprile, sarà benedetta la salma prima dell’inumazione al cimitero di Piano di Sorrento.

Noi tutti ci stringiamo in cordoglio attorno alla famiglia Stinca, in questo momento difficile.