Piano di Sorrento. La città è in cordoglio per la perdita di Anna Bartiromo, vedova Coppola

Piano di Sorrento. La città piange la scomparsa della cara Anna Bartiromo, vedova Coppola. Ad annunciare la triste perdita è la famiglia affranta dal dolore, a partire dalla figlia Helen con Carmine ed il figlio Christian, oltre ai tanto amati nipoti ed i parenti tutti.

Le esequie, ricordiamo, non si terranno a causa delle disposizioni ministeriali che lo vietano per via dell’emergenza sanitaria del coronaviurs, dunque si dispensa dalle visite. La salma sarà inumata domani, martedì 21 aprile, presso il Cimitero di Piano di Sorrento dopo la benedizione. Tutti i suoi cari potranno esprimere le proprie condoglianze alla famiglia anche tramite il sito dell’agenzia funebre.

La redazione di Positanonews e il suo direttore, partecipano con commozione al dolore delle famiglie Bartiromo e Coppola per la perdita della cara Anna.