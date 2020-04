Piano di Sorrento. La città è in cordoglio per la perdita di Agostino de Vito Piscicelli

Penisola sorrentina. La città di Piano di Sorrento piange la scomparsa di Agostino de Vito Piscicelli, all’età di 61 anni. Agostino lascia un’intera famiglia nel dolore, a partire dalla moglie Antonella del Giudice, i figli Alberto e Lorenza, e fratelli e tutti i parenti.

Invece del rito funebre, che purtroppo non si terrà a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la salma sarà benedetta oggi, martedì 7 aprile, per poi essere cremata.

La redazione e il direttore di Positanonews esprimono la propria vicinanza nei confronti della famiglia, affranta dal dolore in questo triste momento.