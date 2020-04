Piano di Sorrento. Intervista esclusiva di Positanonews a due francesi in giro per il mondo: “Cacciati da mezza Europa”. La diretta

Positanonews ha intervistato due francesi in giro per il mondo via mare da prima che cominciasse la quarantena. Le due ragazze, insieme ad un bambino piccolo, ci hanno raccontato delle grandi difficoltà che si manifestano per trovare un porto disposto a far attraccare l’imbarcazione. «Siamo stati anche in altri luoghi in Europa, come in Portogallo ed in Spagna. Nel primo non ci hanno permesso neanche di attraccare, nel secondo sì, ma ci hanno trattato come degli “appestati”. Questo è stato il porto più accogliente».

«La verità è che siamo in quarantena, di fatto, da 45 giorni. Nessuno ci ha toccati, ma facciamo paura lo stesso. E’ anche nel nostro interesse rispettare le regole ed è giusto farlo, però essere accolti come degli “appestati” non è neanche carino. Dal momento in cui siamo saliti sulla barca, e passati dieci giorni eravamo tutti sani, è chiaro che nessuno sia contaminato. Facciamo la stessa cosa che fate voi, siamo in quarantena come voi ma, mentre voi siete in casa, noi siamo in barca. La differenza è che noi non facciamo neanche la spesa, che ci viene portata a bordo nei porti.»

«In ogni caso, finito questo percorso, ci rimetteranno in quarantena», hanno concluso.