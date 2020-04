Piano di Sorrento. Ieri e oggi, la foto simbolo della Rappresentazione Storica. Il ricordo commosso a Irolla di Peppe Locria in diretta su Positanonews “Lo ricorderemo meglio l’anno prossimo, ce la faremo”

Piano di Sorrento. Ieri e oggi, la foto simbolo della Rappresentazione Storica. Il ricordo commosso a Irolla di Peppe Locria in diretta su Positanonews. La foto di Diego Ambruoso rappresenta oggi Piano con il Coronavirus Covid – 19 e ieri con tutti i rappresentanti. Commovente il ricordo di Peppe Locria in diretta su Positanonews, Peppe ha ricordato oggi Antonio Irolla, la prima rappresentazione dopo la sua morte non si è tenuta, una circonstanza che fa rabbrividire. C’era grande entusiasmo anche noi di Positanonews siamo stati sempre coinvolti in questa Rappresentazione che avevamo nel cuore, facemmo contattare i Murattori di Positano, che straordinariamente si prestarono, Peppe ricorda anche questo e tanto altro, ma la commozione prevale “Lo ricorderemo meglio l’anno prossimo, ce la faremo”