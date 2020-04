Piano di Sorrento. Iaccarino: “Restate a casa ed uscite solo per necessità” . L’intervento in diretta su Positanonews per la consueta diretta che stiamo facendo ogni sera con i protagonisti dell’emergenza Coronavirus Covid-19 . Dal lavoro dei giovani del forum con la protezione civile, circa 50 persone, a quello delle forze dell’ordine, gli isolati, i buoni alimentari e altro ancora potete vedere la diretta sulla pagina facebook di Positanonews

Cari concittadini siamo tutti operativi ed in prima linea ma il vostro contributo in questo momento è ancora più importante

RESTATE A CASA ED USCITE SOLO PER NECESSITÀ solo cosi possiamo contenere la diffusione del virus

Rispettate le ordinanze perché i controlli saranno severi.

NON DOBBIAMO MOLLARE