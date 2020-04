Piano di Sorrento. Iaccarino: “Controlli a tappeto. Non venite in Penisola Sorrentina”

Piano di Sorrento. La città riconferma la più totale sicurezza e prevenzione in ambito covid-19. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha annunciato controlli su tutto il territorio.

Ecco il post sui social del primo cittadino di Piano:

Controlli a tappeto della nostra Polizia Municipale: 11 unità impegnate

RESTATE A CASA ED USCIRE SOLO PER NECESSITÀ NON VENITE IN PENISOLA A PIANO NON SI PASSA

In caso di trasgressione delle ordinanze sanzione amministrativa pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3000 e obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni

Buona giornata