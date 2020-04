Piano di Sorrento. Gli auguri di Pasqua del Comandante della Polizia Municipale Michele Galano: “Non è importante come cadiamo, ma come ci rialziamo”

Riportiamo gli auguri di Pasqua di Michele Galano, Comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento.

Non è importante come cadiamo. Importante è come ci rialziamo. Siamo una regione forte ed un popolo forte che sa appartenersi e stringersi. Questo mese è andato via tutto di un fiato e gli auguri li faccio a tutti noi… agli affetti… a chi ci ha dato una mano… a chi ci ha sorretto… a chi ci ha criticato e biasimato. Non esiste ipotesi che si debba sottovalutare in questi casi e non stanchezza che tenga. Siamo tutti dalla stessa parte… una sola squadra… sobria… vigorosa e unita e sappiamo che abbiamo reso più delle aspettative.

Il meglio deve ancora venire… Cerchiamo di prenderlo il prima possibile e di raggiungerlo presto.

Gli auguri della Pasqua serena sono la speranza che dietro la sofferenza legata al suo termine, perché la pasqua è questo, riusciamo a creare le basi per la speranza… non dico per un mondo migliore… ma abbiamo le basi per renderci noi migliori e dare il meglio di se stessi.

Non posso non pensare ai tanti visi sofferti di coloro che hanno visto morire i propri cari anche senza salutarli… ricorderemo per sempre questi momenti… la difficoltà sta nel viverli in un frangente come questo, ma invece dobbiamo farlo…

Possiamo sfruttare la solitudine per farlo… per sorridere per quei gesti di amore impressi nella nostra mente. I ricordi sono l’essenza più bella del nostro amore che terreno non è ma diventa etereo e straordinario

Un abbraccio. Buona Pasqua”.