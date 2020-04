Piano di Sorrento. Gli auguri di una Buona Pasqua dal Sindaco.

Buona Pasqua a tutti Voi

Ai Volontari della Protezione Civile

Alla Polizia Municipale

Alle Forze dell Ordine tutte

Ai Colleghi Medici Infermieri Operatori Socio Sanitari Vigilantes Autisti

Ai Parroci

A tutti i lavoratori impegnati in questa emergenza

Ai miei colleghi Sindaci

Alla mia Giunta ed ai Consiglieri Comunali tutti

GRAZIE E NON MOLLIAMO

Alle famiglie in quarantena a domicilio

Ai pazienti in ospedale e a casa

A chi è in difficoltà

A chi ha bisogno

A chi soffre

A chi perso un proprio caro

CE LA FAREMO NON SIETE SOLI