Piano di Sorrento. Il Giovedì Santo sera tra inni delle processioni e controlli

Piano di Sorrento. La sera del Giovedì Santo è vuota, le strade che dovrebbero essere percorse dagli incappucciati sono deserte ma si fanno sentire con forza e con fede i canti degli inni della processione dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata e le voci del Miserere che squarciano questo silenzio surreale. Sono i suoni della nostra tradizione, della nostra storia, quei suoni che in questo momento ci fanno rabbrividire ma ci fanno anche capire qual è la nostra forza: l’essere comunità. Ed anche il sindaco Vincenzo Iaccarino commenta con un post: “Giovedì Santo. Scendo in Piazza Cota dopo essere stato un pomeriggio in Protezione Civile con i giovani volontari. La Polizia Municipale in assetto come in processione. Silenzio assoluto nessuno in strada. Ad un tratto i canti che mi ricordano quello che doveva essere e quello che sarà”.