Piano di Sorrento. Giosuè Perrella è vivo e Michele Gargiulo di Caffè Maresca corre come don Pasquale. Tutto è partito da una foto con un post di Mario Russo e tanti sui social network hanno pensato il peggio, ebbene per i carottesi Giosuè è un’istituzione e nell’errore sono caduti in molti , anche il sindaco, e questo proprio mentre noi su Positanonews TG stavamo intervistando il Vescovo Michele Fusco, nipote di Giosuè. La vicenda ha smosso i carottesi sui social, ma poi si è trasformata in un momento liberatoria da parte di tanti, la reazione più simpatica sicuramente quella di Michele Gargiulo del Caffè Maresca, una bella corsa di gioia intorno al laboratorio ci voleva .. Don Pasquale docet

Lo stesso Mario Russo chiarisce la vicenda con un video

Anche Domenico Cinque addetto all’anagrafe commenta

E’ bello sapere che a volte il cuore prende il sopravvento, che l’emozione sincera travolge tutto e pazienza se talvolta porta ad errori. Sinceramente è bello sbagliare per eccesso di affetto ma questo certi leoni da tastiera fanno fatica a capirlo.