Piano di Sorrento. A fianco della Congrega dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata campeggia il poster del Giovedì Santo 2020

Riportiamo il messaggio dell’Arciconfraternita Santissima Annunziata di Piano di Sorrento:

Mentre si è chini, piegati dal dolore, l’unica cosa che attendiamo è un sollievo… una carezza, una pacca sulla spalla, una rassicurazione, una condivisione… non serve altro per stare meglio. Quando si attraversa un dolore “comunitario”, che è di tutti, la cosa più importante è conservare una identità.

Ecco la carezza, la pacca sulla spalla, che è anche simbolo di identità.

Da oggi sulla parete adiacente la nostra congrega campeggia il poster duemilaventi… non importa cosa avrebbe dovuto essere, non conta quello che avremmo voluto fare e non faremo, ora importa solo cosa siamo… “insieme!”.

“Nessuno si salva da solo” … “andrà tutto bene”.