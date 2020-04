Piano di Sorrento. Esclusiva Positanonews: arriva un catamarano con a bordo francesi in quarantena. I nostri lettori ci hanno segnalato la presenza di un’imbarcazione nel borgo di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, ragion per cui noi di Positanonews siamo andati a verificare. Effettivamente, è presente un catamarano arrivato direttamente dalla Francia: a bordo sono presenti dei cittadini francesi, dei quali la Guardia Costiera ha già provveduto all’identificazione, in quarantena.

Sperando che a breve la possibilità di passaggio sia ripristinata per tutti, la curiosità rimane. Nella diretta di Positanonews possiamo vedere l’imbarcazione, attualmente con nessuno a bordo.