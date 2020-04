Piano di Sorrento. Ersilia Trapani, la dottoressa eroina in prima fila contro il Covid-19: “Per me la Pasqua è stare vicino ai sofferenti”

In questo periodo di emergenza non dobbiamo dimenticarci mai di tutti coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid-19. In particolare i tanti medici ed infermieri che ogni giorno affrontano in prima persona, con tutti i conseguenti rischi, il virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. La loro abnegazione va ben oltre il dovere professionale, in questo momento si unisce fortemente all’aspetto umano. Sono abituati ormai a guardare il virus in faccia, lo vedono negli occhi impauriti dei malati e da medici diventano anche figli, fratelli, nipoti delle persone contagiate che lottano per la vita, portando loro un aiuto medico ma anche un sostegno morale con un sorriso nascosto dalle mascherine ma che si intuisce dai loro occhi. E tra questi eroi del 2020 c’è anche una dottoressa di Piano di Sorrento, l’anestesista Ersilia Trapani, dottoressa ed eroina che lavora al Covid di Nola e che anche oggi, giorno di Pasqua, è in ospedale per dare il proprio prezioso contributo. Le sue parole fanno riflettere: “Per me la Pasqua è stare vicino ai sofferenti, festeggerò quando finirà tutto questo”. A lei ed a tutti i medici ed infermieri va il nostro augurio in questa Pasqua 2020 ringraziandoli di cuore per tutto quello che stanno facendo e continueranno a fare a tutela della salute dei cittadini. Siete gli eroi di questa emergenza.