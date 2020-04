Piano di Sorrento. Due giovani pescatori regalano il loro pescato a famiglie in difficoltà e Casa di Riposo

Piano di Sorrento. In questi tempi di emergenza sono molte le famiglie che si ritrovano a vivere in condizioni di difficoltà, ma fortunatamente non mancano i gesti di generosità, come quello di due pescatori carottesi il cui gesto è oggetto di un post del sindaco Vincenzo Iaccarino: “Voglio ringraziare a nome di tutta la comunità i giovani pescatori Antonino Lauro ed Eugenio Gargiulo che stanotte sono usciti con i loro pescherecci ‘a Zucosa’ e ‘San Gaetano’ e stamani hanno donato e distribuito con l’aiuto della nostra Protezione Civile il loro pescato (circa 2 quintali di pesce) alle famiglie in difficoltà e alla Casa di riposo San Michele della nostra città. Queste sono le azioni di cui abbiamo bisogno. Non di chiacchiere”.