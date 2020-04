Piano di Sorrento. Don Rito Maresca: “Anche il passero trova la sua casa presso i tuoi altari o Signore”. Abbiamo le ali rotte dal Covid-19

Piano di Sorrento. Davvero molto bella la riflessione postata oggi da Don Rito Maresca della Parrocchia di Mortora. Ecco le sue parole: «Questa mattina in chiesa è entrato strisciante un piccolo di merlo e si è fermato davanti alla statua del Cristo morto. Mi sono avvicinato, aveva l’ala destra mangiata da un gatto… In qualche modo era riuscito a sfuggire e si era rifugiato in chiesa, davanti a Gesù sofferente. Ho provato a prenderlo per metterlo in salvo, ma fuggiva, si nascondeva da me che volevo solo aiutarlo e quando, da solo, è finito in un angolino, ho teso la mano e ha cominciato a darmi morsi…

Che straordinaria immagine della nostra vita e del rapporto con Dio. Oggi più che mai abbiamo ali rotte dal Covid-19, cerchiamo aiuto, ma al tempo stesso fuggiamo e quando siamo all’angolo invece di fidarci, incominciamo a difenderci da chi solo ci vuole aiutare e prendiamo a morsi le mani che si tendono verso di noi.

Ma Dio non molla, non si arrende: “mi afferra la sua destra” per salvare la mia vita ferita…

P.S.: Ora Marco, questo è il nome che gli ho dato in onore dell’evangelista di cui oggi ricorre la festa, è nelle mani di qualcuno che si prenderà cura di lui…».