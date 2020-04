Piano di Sorrento. Su Don Pasquale la riflessione di Michele Vitiello. Il suo un messaggio di gioia e di speranza

Sta girando online un video di un nostro Parroco che corre per la Chiesa cantando.

Ammetto che avendolo visto fuori contesto mi ha fatto sorridere e mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Però prima di giudicare ho voluto informarmi.

Si tratta di una tradizione pasquale di quella parrocchia, in cui a fine liturgia si inventa ogni anno un “effetto speciale”, una “carnevalata” come stesso il Don la definisce 10 secondi prima, per coinvolgere i fedeli e ricordare che la fede è gioia.

Tagliare dal video quella introduzione lo decontestualizza completamente, ne falsifica il senso.

Ora, per me ognuno è libero sia di #criticare, che di vivere la propria fede come meglio crede.

Però pubblicare, inviare, condividere con pagine satiriche di portata nazionale quel contenuto, con il fine di DERIDERE o UMILIARE una persona, e la comunità che rappresenta, non rientra per me nel diritto di critica.

Si tratta, non di più e non di meno, di quel fenomeno che ogni giorno proviamo a combattere che prende il nome di #cyberbullismo, e che spesso ha portato a conseguenze imprevedibili.

Per cui, per quel che possa contare, solidarietà al Don. Alcuni lo fanno in buona fede, senza pensarci, però… pensateci!

Va bene anche il diritto di critica, sono il primo a farlo, ma ci sono cose più gravi che meritano la nostra attenzione.

Effettivamente don Pasquale Irolla non ha fatto altro che manifestare il suo modo di accogliere la Pasqua, per qualcuno un messaggio di gioia e di speranza. La Chiesa stessa è sofferente in questo momento per la quarantenza per il Coronavirus Covid-19, c’è chi, come don Giulio a Positano, celebra messa sul terrazzo delle suore alla Chiesa Nuova, chi , come a Meta, benedice con l’auto, avere le chiese chiuse e vuote è un gran dolore che stride con il messaggio di gioia che dovrebbe dare la Pasqua. La sua corsa è una corsa di liberazione da questo male che ci distanzia l’uno dall’altro