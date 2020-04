Piano di Sorrento. Domenica 5 aprile torna l’Avis in Piazza Cota per le donazioni di sangue

Piano di Sorrento. Domenica 5 Aprile dalle ore 8.00 ritorna in Piazza Cota l’autoemoteca Avis per la donazione del sangue.

Per donare bisogna prenotarsi al numero della Polizia Municipale 0815323714 (questo per evitare assembramenti) ed esibire autocertificazione su nuovo modello che è possibile scaricare sul sito del Comune. Donare e donarsi può essere un bel modo di iniziare la Settimana Santa. Una domenica delle Palme diversa ma nel segno della generosità.