Piano di Sorrento. Questa sera alle ore 20.00 l’Arciconfraternita Morte e Orazione darà vita alla tradizionale cerimonia della intronizzazione delle statue della Madonna Addolorata e del Cristo Morto che ogni lunedì santo inaugura la Settimana di Passione, preludio alle processioni del Venerdì Santo durante le quali le statue vengono portate dagli incappucciati lungo le strade del paese. Quest’anno la Settimana Santa sarà diversa a causa della pandemia. Le processioni non sfileranno per la città, non vedremo la luce dei lampioni e delle fiaccole illuminare il buio, non ascolteremo i cori squarciare il silenzio, non udiremo il suono dei tamburi che annunciano l’arrivo degli incappucciati. Ma nei nostri cuori vivremo tutti questi momenti, nelle nostre case sentiremo i suoni delle processioni. Basterà chiudere gli occhi per vederle passare. Ma le tradizioni fanno parte di noi, della nostra storia. Ci legano con un filo indissolubile ai nostri padri, ai nostri nonni, fanno parte del nostro DNA. E sono più forti di un perfido virus. E’ per questo che alle 20.00 ci sarà comunque l’intronizzazione delle statue in una Basilica di San Michele deserta. Ma noi potremo partecipare attraverso la diretta sui social e ci sembrerà di essere lì, accanto alla statua dell’Addolorata, accanto al Cristo Morto. Ed allora… buona Settimana Santa a tutti.