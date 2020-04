Piano di Sorrento, Covid: si attendono sei tamponi. Il sindaco Iaccarino: “prossime due settimane fondamentali”

Nel comune di Piano di Sorrento secondo i dati pubblicati dalla Protezione Civile, si attende l’effettuazione di sei tamponi, mentre per quanto riguarda i test compiuti fino ad oggi, manca solo l’esito di un risultato. Fino ad oggi nel paese sorrentino sono stati realizzati 23 test e solo 3 sono risultati positivi; riguardo ai dati sui cittadini sottoposti ad isolamento, 124 sono le persone sotto osservazione, di cui 12 in regime di “quarantena punitiva”, per la violazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, attraverso un messaggio sul proprio profilo Facebook, continua ad esortare con spirito la propria cittadinanza:

“Cari concittadini le prossime 2 settimane saranno fondamentali per il contenimento della diffusione del virus

Sono orgoglioso di voi dei sacrifici che state facendo del senso civico che state dimostrando

La nostra Protezione Civile continuerà ad assistervi per qualsiasi esigenza e problematica così come la nostra Polizia municipale ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl controllerà ed assisterà le persone in osservazione sanitaria obbligatoria e le loro famiglie.

Stiamo lavorando tutti H24 per la nostra città per superare i problemi di oggi e per essere pronti per quelli di domani ma insieme ce la faremo non ho dubbi!

Non molliamo!

Vi voglio bene RESTATE A CASA”