Piano di Sorrento, Covid: salgono a 4 i positivi. Il sindaco Iaccarino: “H24 per la mia città”

Nel comune di Piano di Sorrento secondo i dati pubblicati questa sera dalla Protezione Civile, salgono a 4 i positivi. Si attendono ancora i risultati degli altri cinque tamponi, effettuati in precedenza. Questa è la situazione complessiva su 29 test realizzati fino al 3 aprile. Il sindaco Vincenzo Iaccarino traduce in poche parole, tali giornate concitate: “H24 per la mia città: ospedale comune protezione civile. È dura ma insieme ce la faremo”.



Riguardo ai dati sui cittadini sottoposti ad isolamento, diminuiscono da 104 a 87 le persone sotto osservazione: restano ancora 11 i cittadini in regime di “quarantena punitiva”, per la violazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 13 marzo.