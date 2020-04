Piano di Sorrento, Covid: oggi altri tre tamponi sono risultati negativi

Piano di Sorrento, Penisola Sorrentina. Arrivano ancora buone notizie da Piano di Sorrento sulla lotta al coronavirus. I dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, rivelano che nella giornata di oggi 3 nuovi tamponi sono risultati negativi: i test effettuati sono complessivamente 77, di cui 9 tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si registra quest’oggi la stessa situazione delle ultime 48 ore, con 43 carottesi sotto osservazione, di cui 13 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzion del contagio da coronavirus.

Intanto oggi a Piano di Sorrento, il consiglio comunale per la prima volta si è riunito in videoconferenza. “Abbiamo discusso sulle cose fatte finora in questa emergenza e quello che stiamo programmando per la nostra città per affrontare la fase 2” – così il sindaco Vincenzo Iaccarino, ha commentato quanto avvenuto nella giornata di oggi.