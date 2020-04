Piano di Sorrento, Covid: eseguiti test rapidi su Polizia Locale e Protezione Civile – I DATI

Novità dal comune di Piano di Sorrento, che introduce anche i tamponi rapidi nelle rilevazioni giornaliere. A darne la notizia è stato questa sera il sindaco Vincenzo Iaccarino: “Questa sera oltre ai report giornalieri riguardanti i tamponi eseguiti e le osservazioni sanitarie domiciliari obbligatorie in atto, vi presentiamo i risultati iniziali dello screening con test rapidi anticovid eseguiti su Volontari della nostra Protezione civile e della nostra Polizia Municipale”. I test sono stati 47, di cui uno ripetuto o non valido.

Per quanto riguarda i dati del 29 aprile elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, quest’oggi si conta un ulteriore tampone, di cui si attende l’esito: i tamponi complessivi sono 80, di cui 9 tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, la situazione resta la stessa di ieri con 26 carottesi sotto osservazione, di cui 1 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzione del contagio da coronavirus.