Piano di Sorrento. Coronavirus, dati aggiornati: nessun nuovo caso, resta fermo a 4 il numero dei contagiati

Il sindaco Vincenzo Iaccarino rende noti i dati relativi alla diffusione del Coronavirus a Piano di Sorrento aggiornati alle ore 18.00 del 15 aprile 2020, a cura della Protezione Civile, della Polizia Municipale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na3 Sud. Non si registra nessun nuovo contagio, resta fermo a 4 il numero dei contagiati di cui un deceduto, 5 i tamponi in attesa di risultato, 28 soggetti in isolamento preventivo, 23 individui in quarantena punitiva.