Piano di Sorrento in cordoglio per Maria Salvi di 89 anni, era vedova Iaccarino

Penisola sorrentina. La città di Piano di Sorrento è in cordoglio per la perdita della cara Maria Salvi, che vola in cielo all’età di 89 anni. Maria era vedova Iaccarino (detto Ninotto), ed ora lascia in un profondo dolore la numerosa famiglia, a partire dai figli Gianni con Titina, Lina con Antonio, i tanto amati nipoti Chiara, Marta, Antonino, Rosa Maria e Gianluigi. Addolorati anche il fratello Matteo, le sorelle Giuseppina ed Anna, oltre ai parenti tutti.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, ricordiamo, non si terrà il rito funebre. La salma verrà cremata domani, lunedì 20 aprile, dopo la benedizione. Considerate le disposizioni ministeriali e il rischio contagio da coronavirus, si dispensa dalle visite, ma tutti i cari dell’estinta potranno rivolgere le proprie condoglianze alla famiglia tramite il sito dell’agenzia funebre.

Le nostre condoglianze alle famiglie Salvi e Iaccarino per la triste perdita. Un caloroso abbraccio da parte della redazione di Positanonews.