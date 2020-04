Piano di Sorrento. Il cordoglio di Iaccarino per la perdita di Anna Bartiromo: “Siamo orfani di un’artista”

Piano di Sorrento, anche il primo cittadino dei carottesi, Vincenzo Iaccarino, tramite un post sui social network esprime il proprio dolore in seguito alla scomparsa di Anna Bartiromo, nonchè grande scrittrice, poetessa, artista e amica di Positanonews.

Ecco le parole del sindaco Iaccarino, a nome di tutta l’amministrazione comunale e dei concittadini di Piano:

La scomparsa di Anna Bartiromo non è solo la dolorosa dipartita di una concittadina conosciuta e stimata, ma rappresenta l’impoverimento culturale della nostra comunità, oggi orfana di un’artista dalle molteplici intuizioni e capacità espressive che tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare nel corso degli anni. Come sindaco di Piano di Sorrento intendo esprimere a nome del consiglio comunale e dei Concittadini le condoglianze ai familiari per il grave lutto che li ha colpiti in una stagione che Anna probabilmente ci avrebbe saputo suggestivamente raccontare con un suo scritto come dei tanti che, nel corso della vita e della carriera, ha pubblicato e presentato alla città. Buon viaggio Anna, ci mancherai!

La redazione di Positanonews si unisce al sindaco Iaccarino e rinnova il proprio cordoglio nei confronti della famiglia della cara Anna.