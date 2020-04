Piano di Sorrento. Il comandante della Polizia Municipale Michele Galano: “La guardia non si abbassa”

Pubblichiamo il post pubblicato ieri sera dal comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento Michele Galano:

“Oggi ho visto circa 200 persone… ho visto posti che non volevo vedere… ho sentito amici ed ho parlato con molta gente… lo scoramento è altissimo ma solo un folle può credere che fra 10 giorni andremo al mare. Assurdo pensare che pochi uomini in divisa sparsi qua e là tra le città possano risolvere in via ordinaria ciò che invece ha qualcosa di unico e di straordinario.

La guardia non si abbassa mai e tutto si rimette alla nostra voglia di autodisciplinarci seriamente.

Non parlo di speranze ipotetiche ma di fatti che solo sbottonandosi la camicia e con il risvolto dei polsini potrà forse mitigare. Dopo avremo una visione diversa di mondo e di città ma oggi dobbiamo avere la forza di dire che siamo noi il vero motore di ciò che deve cambiare.

E se un ordine o una regola ci da fastidio… portiamo pazienza perché le nostre regole sono quelle che ci garantiranno di superare gli individualismi e non affrontare in maniera becera le decisioni che altri affrontano. Non saremo d’accordo ma litighiamo per poi decidere e pazienza saremo stanchi ma non vinti.

Il Coronavirus non ammette errori e non risparmia nessuno… i medici… gli infermieri… i poliziotti locali o carabinieri che non hanno scudi repellenti così come i cittadini non hanno vaccini pronti per curare una pandemia come se dovessero prendere un aspirina.

Non conta più avrei fatto o avrei detto… conta ciò che insieme faremo”.