Piano di Sorrento. Clinica San Michele ancora chiusa: la riapertura era prevista per oggi

Piano di Sorrento. Ci troviamo dinanzi alla Clinica San Michele, recentemente ristrutturata ed allestita per far fronte all’emergenza sanitaria. Siamo giunti sul posto per documentare la riapertura della clinica, ma dinanzi a noi solo il cancello di ingresso chiuso con un enorme lucchetto.

L’apertura, ricordiamo, era prevista per questa mattina di martedì 21 aprile come annunciato anche dal direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gaetano D’Onofrio. “Da martedì prossimo – aveva spiegato il dott. D’Onofrio – la penisola sorrentina verrà dotata di unità speciali assistenziali sul territorio allocate nei locali dell’ex Clinica San Michele a Piano di Sorrento.”

Come è noto i locali della clinica San Michele -sono stati offerti gratuitamente dai proprietari, e serviranno in questo momento ad ospitare medici e personale sanitario per la gestione domiciliare dei pazienti affetti o sospetti di infezione da coronavirus oltre agli automezzi dell’Asl…

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI