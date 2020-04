Piano di Sorrento. Il cesto solidale della Forneria Irolla in questa domenica di Pasqua

Piano di Sorrento. In questo tempo di emergenza è bello scoprire la bontà e la generosità di tante persone nei confronti dei soggetti in condizioni di difficoltà. Sono tante le raccolte di alimenti e beni di prima necessità da destinare alle famiglie messe in ginocchio dal Coronavirus. Oltre ai privati sono tanti anche gli esercizi commerciali che decidono di aiutare i più bisognosi. Ed anche oggi, in questa domenica di Pasqua, la generosità non è mancata. La Forneria Irolla, storica attività carottese in Piazza Cota, ha lasciato un cesto all’ingresso con dei prodotti destinati a tutti coloro che ne avessero bisogno. Un gesto che dimostra ancora una volta l’importanza di sentirsi uniti in questo momento, di dimostrare il valore di essere comunità. L’importanza di mettere da parte l’egoismo e pensare a chi è meno fortunato di noi. Che sia davvero una Santa Pasqua per tutti.