Piano di Sorrento. Il Catamarano francese lascia il porto per le Eolie

Piano di Sorrento ( Napoli ). Il Catamarano francese lascia il porto per le Eolie in Sicilia, dove è di base. Il Catamarano è partito prima dello scoppio della pandemia del Coronavirus Covid-19 in Europa dal nord della Francia, ha avuto problemi ad attraccare in Portogallo, poi in Spagna è riuscito a fermarsi. A bordo ci sono anche donne e un bambino piccolo. Hanno passato quasi due mesi di “quarantena” in senso lato, perchè sono stati sempre in mare , salvo le soste nei vari porti, a volte vere e proprie odissee, nota a tante navi in questo periodo, visti come appestati, anche se , proprio perchè stavano solo a mare, e senza sintomi, erano più sicuri di tutti. A Ischia in Campania pure hanno avuto problemi e reazioni poco piacevoli, ora, dopo il miglioramento delle condizioni atmosferiche, si dirigono a Sud , stanno passando per la Costiera amalfitana e la provincia di Salerno , per la Calabria e le Eolie in Sicilia. Dove si spera arriverà qualcuno per usare questo charter- “Sono stati controllati dalla polizia municipale e dalla Capitaneria di Porto, che è competente in materia marittima”, ci spiega il sindaco Vincenzo Iaccarino –