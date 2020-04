Piano di Sorrento. Basilica di San Michele Arcangelo: Compiti a casa per la Settimana Santa 2020

Riportiamo il bel messaggio dell’AC San Michele di Piano di Sorrento.

COMPITI A CASA PER LA SETTIMANA SANTA 2020

La Pasqua non si può rimandare, accade e dobbiamo trovare il modo di celebrarla comunque , nonostante tutto… il popolo di Israele celebra la Pasqua in Egitto, quando è schiavo… Dio ti salva, ti libera quando vive una fatica, un dolore, una debolezza.

DOMENICA poniamo sul nostro davanzale una palma, un ramo di ulivo un drappo e accogliamo Gesù che fa il suo ingresso nella Santa Gerusalemme, la mia, la tua… la nostra… esprimiamo così la nostra gioia e il nostro desiderio di seguirlo… ti accorgerai che in verità è Lui che accompagna te, sostiene te, si fa in questi giorni.

GIOVEDÌ SANTO: invitiamo tutte le mamme a fare il pane, recuperiamo il profumo del pane fatto in casa e intronizzate un catino con un asciugatoio. Ogni famiglia può vivere la lavanda dei piedi come lo Spirito suggerisce

VENERDÌ SANTO è il giorno della Croce: non manchi una croce da adorare e da baciare. La richiesta del buon Ladrone può divenire la vostra preghiera, la giaculatoria di questo giorno: Ricordati di me… ricordati di noi …ricordati di…

SABATO SANTO, Giorno di attesa avvolto di silenzio. Una lampada, un cero acceso accompagni la vostra preghiera e la vostra attesa del Nuovo Giorno.

La piccola Luce della PASQUA vi racconti della vittoria di Gesù… e fate esplodere il canto dell’Alleluja.