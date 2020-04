Piano di Sorrento. I bandi a sostegno di persone ed imprese: modalità e termini di scadenza. Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino.

“Cari Concittadini,

stiamo entrando in un fase di operatività per quanto riguarda la possibilità di accesso alle agevolazioni che la Regione Campania ha messo a punto per tutte le fasce sociali ed economiche campane. Contemporaneamente si stanno definendo le procedure per accedere alle agevolazioni previste dal Governo Nazionale. Per la Campania sono state varate misure a sostegno della casa(fitti), delle locazioni commerciali, dei finanziamenti alle imprese, dei bonus per pensionati, professionisti, studenti, famiglie con disabili, attività produttive di tutti i settori. Sul nostro sito istituzionale abbiamo creato un link che vi consente di accedere direttamente ai diversi bandi e scegliere quelli che si addicono alla vostra situazione.

Per presentare le domande sono indicati i termini di scadenza e le modalità, prevalentemente online, ma dovete consultare ogni singola misura per non incorrere in errori. Stiamo cercando di approntare anche un servizio di informazione e supporto che ci auguriamo possa essere operativo quanto prima”.

