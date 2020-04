Piano di Sorrento. Aumentano i controlli con la Polizia Provinciale e l’elicottero che sorvola la Penisola – VIDEO

Le forze dell’ordine aumentano a supporto della Penisola sorrentina in questo periodo di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del virus “covid-19”, contribuendo all’azione di controllo. Per questo sono stati intensificati i servizi ricorrendo ad una presenza più importante, con mezzi e personale appositamente dedicato.

Scende in campo anche la Polizia Provinciale che si adegua all’emergenza e, tramite controlli serrati, garantisce ancor di più che vengano rispettate le norme imposte dal Governo e dalle autorità. Intanto, anche dall’alto c’è chi monitora la situazione in elicottero per avere una visione completa di tutto il territorio della Penisola.