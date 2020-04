Piano di Sorrento . Auguri di buon compleanno in quarantena all’avvocato Augusto Maresca , una vita per la cultura e l’ambiente. Avvocato, scrittore, poeta, cultore, ambientalista e giornalista con Positanonews, dove scrive da almeno un decennio mirabili Lettere da Piano, dove solleva con garbo e con fermezza tante problematiche sociali e ambientali. Ex assessore all’ambiente, persona di grande statura morale, di famiglia che ha dato lustro ai carottesi, in questi giorni di coronavirus Covid-19 festeggia con il figlio Ivan e la moglie Odette, ancora senza l’affetto della figlia Natascia e di tutti i nipoti, nella foto di Michele De Angelis un momento della presentazione del libro pre pandemia. Tanti auguri affettuosi dal direttore e da tutta la redazione. Ad Maiora