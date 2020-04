Manca poco al Venerdì Santo. Riportiamo il messaggio di Michele Gargiulo, priore dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento.

Corri ragazzo, corri! 7 Aprile A.D. 2020 – Martedì Santo – Istruzioni per l’uso

Iniziamo il conto alla rovescia verso il Nostro Venerdì Santo. In questi piccoli, piccolissimi video girati tra le mura domestiche nel tempo della Quaresima in quarantena, troverete delle indicazioni su come noi, figli di questa mirabile Terra, ci dobbiamo preparare alle Storiche Processioni Nere del Venerdì Santo dell’Anno del Signore 2020.

Siamo Gente che non si deve rassegnare all’idea della sconfitta, lo dobbiamo alla memoria dei nostri Nonni che hanno reso le nostre comunità così belle e ricche di tradizioni secolari. Coraggio è tempo per agire; è tempo per vivere un giorno che è destinato ad entrare a pieno titolo nelle favole che racconteremo ai nostri Nipoti.

Primo: preparate scarpe, calze, pantaloni, camicia e maglia nera.

Secondo: insieme ai vostri figli e nipoti costruite con quello che trovate in casa i Simboli della Passione. Così un panno rosso diventerà la Veste Regale che i Soldati misero a Gesù dopo averlo fustigato, e in questo modo la tovaglia, la veste bianca, i chiodi, il martello, la scala e così via. Come da bambini tutti avremo la nostra Processione, pronta a rendere storico questo tempo.

Noi siamo nati per Vincere e non potremo Mai rinunciare al Venerdì Santo.