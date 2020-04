Piano di Sorrento, approvata adesione al progetto “Covid-Map”

Anche il Comune di Piano di Sorrento ha deciso di aderire al progetto “Covid Map”. Il progetto, ricordiamo, ha lo scopo di seguire lo sviluppo della malattia dal punto di vista dei contagi, della loro distribuzione, dell’efficacia delle misure di isolamento. Questo vedeva coinvolti i Comuni di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello e Meta. Da oggi anche Piano di Sorrento.

“Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile Pasquale D’Aniello, ha approvato all’unanimità dei presenti l’adesione del Comune di Piano di Sorrento al progetto “Covid-Map” -ha comunicato il sindaco Iaccarino- deliberando di aderire al progetto COVID-19 su richiesta avanzata, in data 28.03.2020, dal Consigliere comunale di Meta, Sig. Soldatini Corrado delegato dal Sindaco di Meta al coordinamento dell’Unità Intercomunale Covid Map cui hanno aderito i comuni di SantAgnello Massalubrense e Sorrento precisando che l’adesione alla progettualità da parte del comune di Piano di Sorrento è limitata alla trasmissione del solo numero dei casi rilevati sul territorio in quanto con riferimento ai profili di geolocalizzazione/tracciamento, di cui si è aperto un ampio dibattito di rilevo nazionale quanto ai profili attinenti al trattamento dati e privacy, l’Amministrazione intende valutare, con cautela, i diversi aspetti in conformità alle informative ed indicazioni del Garante nazionale della Privacy attendendo linee guida ed indicazioni governative di carattere generale alle quali, come appreso dalla stampa e media, si sta lavorando, non senza difficoltà, a livello nazionale e non territoriale”.