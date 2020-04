Piano di Sorrento. Gli auguri di Pasqua formulati ieri dall’amministratore parrocchiale Don Pasquale Irolla stanno facendo il giro del web. Eh sì, perché la sua corsa a perdifiato nella Basilica di San Michele deserta nel giorno della Resurrezione del Signore hanno attirato l’attenzione di molti. Un gesto che, come avevamo scritto ieri, resterà uno dei momenti simbolo di questa Pasqua 2020. Un prete solo che corre nella sua Chiesa, attraversando le navate normalmente piene di fedeli e salendo, sempre di corsa, anche sul tempietto dove troneggia la statua del patrono San Michele. Quel suo abbraccio virtuale rappresenta un aspetto importante della fede, ovvero la gioia. E l’annuncio di Pasqua va fatto con gioia, correndo simbolicamente di casa in casa. Dopotutto anche nei Vangeli si legge che le donne recatesi al sepolcro e ricevuto dall’angelo l’annuncio della Risurrezione di Gesù, abbandonaro in fretta il sepolcro con timore e gioia grande e corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed oggi anche il sito del quotidiano romano “Il Messaggero” dedica un articolo (che potete leggere cliccando QUI) a Don Pasquale e cita Positanonews. Il giornalista Cristiano Sala così scrive: “Una corsa di speranza, un canto di gioia (con un po’ di affanno) che ha però colpito nel segno e nei cuori dei fedeli. Don Pasquale Irolla, amministratore parrocchiale a San Michele Arcangelo, entra di diritto nella top 10 delle cose più viste di questi ultimi giorni passati nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Il video del parroco di Piano di Sorrento è stato pubblicato da Positano News e ha già fatto il giro del web”.