Da Piano di Sorrento alla Costiera amalfitana. Il supermercato TreEsse effettua consegne a Positano

Il supermercato TreEsse di Piano di Sorrento pensa davvero a tutto, e lo fa in grande. Dalla Penisola sorrentina fino alla Costiera amalfitana, da Piano a Positano. Tutto ciò per garantire gli approvvigionamenti alimentari a tutti, compresi coloro che non possono spostarsi, come anziani o diversamente abili, ma non solo.

Il TreEsse, per i soli residenti a Positano, in questo particolare periodo mette a disposizione un servizio di consegna a domicilio senza alcun costo aggiuntivo. Si può ordinare la spesa comodamente via WhatsApp al numero +39 3296157373 aggiungendo, eventualmente, anche la foto del codice ean per ricevere i punti fedeltà.

Il pagamento avverrà al momento della consegna della spesa, che si terrà il martedì e il venerdì, mentre gli ordini dovranno essere effettuati entro le ore 15:00, almeno un giorno prima della consegna.

Si tratta di un’iniziativa davvero preziosa in un momento del genere, che sottolinea la professionalità ed efficienza che da anni contraddistingue uno dei maggiori supermercati della Penisola sorrentina, insieme al Netto di Sant’Agnello e Pollio di Sorrento.