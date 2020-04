Piano di Sorrento, agevolazioni statali: ecco l’ufficio servizi sociali per aiutare chi è interessato

Le agevolazioni che sono state previste dallo Stato durante questa emergenza nazionale sono per moltissime persone assolutamente necessarie. Ma purtroppo, come spesso accade in questi casi, alle volte non c’è chiarezza per quanto riguarda le procedure. Ecco che il Comune di Piano di Sorrento ha deciso di andare incontro agli interessati e ha istituito un vero e proprio ufficio informazioni. L’annuncio è stato dato dallo stesso sindaco Vincenzo Iaccarino.

“Per supportare le famiglie, le imprese, i lavoratori, i giovani e tutti coloro che hanno interesse e sono in condizione di accedere alle diverse agevolazioni varate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’emergenza covid-19 -ha dichiarato il primo cittadino- da oggi 21 Aprile, tutti i giorni fino al venerdì dalle ore 10 alle 12, è attivo un servizio di informazione e assistenza a cura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) cui ci si potrà rivolgere telefonando al numero 081/5344413 – mail: finanziamenti.covid19@comune.pianodisorrento.na.it.

Con l’Ufficio Servizi Sociali e l’ausilio dei giovani Volontari della Protezione Civile intendiamo fornire un ulteriore utile servizio informativo alla nostra comunità”.