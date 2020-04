Piano di Sorrento. Agevolazioni Regionali e Nazionali, attivo da martedì un servizio di informazione ed assistenza. Ecco cosa scrive il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino sul suo profilo Facebook:

“AVVISO ALLA CITTADINANZA: Agevolazioni Regionali e Nazionali

Per supportare le famiglie, le imprese, i lavoratori, i giovani e tutti coloro che hanno interesse e sono in condizione di accedere alle diverse agevolazioni varate a livello nazionale e regionale per fronteggiare l’emergenza covid-19, da Martedì 21 Aprile, dalle ore 10 alle 12, sarà attivo un servizio di informazione e assistenza a cura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) cui ci si potrà rivolgere telefonando al Numero 081/5344413. Con Ufficio Servizi Sociali e l’ausilio di Volontari della Protezione Civile intendiamo fornire un ulteriore utile servizio informativo alla nostra comunità.”