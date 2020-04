Da oggi Piano di Sorrento sarà più povera poiché ha perso uno dei suoi cittadini rappresentativi. Ci ha lasciato Anna Bartiromo, scrittrice, poetessa ed artista. La notizia della sua dipartita, oltre al dolore, ci ha lasciato un senso di vuoto e di incredulità. Anna era una persona dal cuore buono, dalla grande generosità e sensibilità, come solo gli artisti sanno essere. Sempre disponibile, sempre con un sorriso. E questa sua “delicatezza” la ritrovavi nelle sue opere, nei suoi versi, nei suoi scritti, nelle sue favole e nei suoi dipinti. E continueremo a ritrovarla lì Anna, leggendo una sua poesia o un suo racconto, riguardando le pennellate di una sua opera, perché gli artisti non muoiono mai ma continuano a vivere nelle loro opere, in quello che ci hanno saputo donare a piene mani. Anna sapeva farsi amare da tutti grazie proprio alla sua dolcezza ed anche noi di Positanonews siamo addolorati dalla sua scomparsa. Era una nostra grande amica, con lei abbiamo fatto lunghe chiacchierate per parlare della sua arte. Ed ora sembra assurdo dover scrivere di lei al passato, doverle dare l’ultimo saluto. Ed il distacco diventa ancora più doloroso perché avviene in un periodo particolare in cui non è concesso dirle addio con un rito religioso. Uno degli aspetti crudeli di questa pandemia è proprio questo, non permettere ai familiari e gli amici di rendere l’ultimo saluto ad un proprio caro scomparso, accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Oggi anche il cielo grigio sembra partecipare al dolore per la sua scomparsa. Ma Anna ha voluto lasciarci così come ha sempre vissuto, in modo garbato e delicato, in punta di piedi, quasi a non voler disturbare. Ma noi che l’abbiamo conosciuta l’accompagneremo con il pensiero e con la preghiera in questo suo passaggio, certi che appena tutto questo incubo sarà finito si potrà ricordarla come merita, rileggendo in pubblico le sue poesie ed i suoi racconti. Riposa in pace Anna.