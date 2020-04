Piano di Sorrento. 50 anni di matrimonio in quarantena da Zio Sam. Salvatore e Annamaria hanno festeggiato il mezzo secolo insieme da soli con i figli Antonino, Pasquale e Teresa, in attesa di una festa grande, dopo l’isolamento per la quarantena imposta dalle misure di contenimento per il coronavirus Covid 19, gli auguriamo ogni bene e Buona Pasqua.