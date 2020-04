Piano di Sorrento. Il 25 aprile con il sindaco Iaccarino: “Importante riconoscere il valore della libertà”

Piano di Sorrento, Penisola sorrentina. Nonostante il lockdown ancora in corso a causa dell’emergenza coronaviurs, non sono mancate le commemorazioni del 25 aprile in tutta Italia. Anche il primo cittadino dei carottesi, Vincenzo Iaccarino, ha celebrato, a nome di tutti i concittadini, la Festa della Liberazione.

Ecco le parole del sindaco:

“Il 25 Aprile è la data che celebriamo per ricordare la liberazione dal fascismo e dal nazifascismo, una delle più brutte e sconvolgenti pagine della nostra storia. Ne conserviamo la memoria per scongiurare che abbiano a ripetersi eventi e stagioni come quelle e ne parliamo alle giovani generazioni affinché sappiano riconoscere il valore della conquista della libertà pagato a un prezzo carissimo.

Non ha ovviamente senso paragonare due epoche storiche, ma se c’è qualcosa che dobbiamo prendere da esempio di quel 1945 è quello spirito unitario e solidale indispensabile per ricostruire un Paese distrutto dalla guerra e dal nazifascismo. Quello stesso spirito che serve oggi per ridare vita ad un’Italia piegata ma non vinta dal Coronavirus.

Quello stesso spirito che stiamo dimostrando tutti noi in questa emergenza sociosanitaria. E vedere tanti giovani carottesi adoperarsi come volontari nella nostra Protezione Civile mi da tanta speranza per il futuro della nostra Comunità.

Buon 25 Aprile dal vostro sindaco

Vincenzo Iaccarino“