Piano/Sant’Agnello. Segnalazioni da Via San Vito: “Buche e ghiaia, non aspettiamo che qualcuno si ferisca”

Penisola Sorrentina. Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione riguardo l’arteria di collegamento a Sant’Agnello e Piano di Sorrento.

“Vi segnalo la situazione attuale nella quale riversa via san vito, un’ antica e contesa arteria del nostro territorio (la strada che porta da san Biagio a san Vito).

Questa strada (o vicoletto) appartiene per metà al comune di Piano di Sorrento e per metà a quello di sant Agnello una volta tutta lastricata in basolato a causa dei vari abusi perpetrati nel tempo (connessione all impianto fognario) hanno deturpato l intera strada rubando anche parte del basolato che è stato addirittura usato per riparare parte di un muro (alla fine del vicolo sulla sinistra).

Ora la strada riversa in uno stato pietoso (buche e ghiaia) ma nessuno dei due comuni si fa carico di Effettuare manutenzione… forse stiamo aspettando che qualcuno si faccia male.”