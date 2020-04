Piano. La richiesta del sindaco Iaccarino all’EAV: “Stop a treni e pullman per Pasqua e Pasquetta”

Il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, rende noto di aver chiesto al presidente dell’EAV la sospensione totale delle corse dei treni e dei pullman per Pasqua e Pasquetta, giorni in cui qualcuno, memore dei tempi in cui si poteva, potrebbe aver voglia di venire in penisola per una scampagnata. Per ora, però, la risposta di Umberto de Gregorio è stata che nella prima fascia mattutina dalle 6 alle 11 le corse verranno effettuate regolarmente mentre la sospensione riguarderà le fasce orario successive.

“Chiaramente se la richiesta non sarà accolta, la stazione circum sarà presidiata insieme alle altre Forze dell’Ordine.” – ha dichiarato il primo cittadino di Piano di Sorrento.