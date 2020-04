Piano. La Clinica San Michele riaprirà lunedì: questa sera il sindaco Iaccarino su Positanonews TG

Piano di Sorrento. Questa mattina ci siamo recati presso la Clinica San Michele per assistere alla clamorosa riapertura in vista dell’emergenza sanitaria in corso.

Un enorme lucchetto bloccava il cancello di ingresso del plesso, nonostante l’apertura che era prevista per oggi, martedì 21 aprile, proprio come annunciato anche dal direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gaetano D’Onofrio. “Da martedì prossimo – aveva spiegato il dott. D’Onofrio – la penisola sorrentina verrà dotata di unità speciali assistenziali sul territorio allocate nei locali dell’ex Clinica San Michele a Piano di Sorrento.”

Da alcuni minuti la decisione è stata assunta dai vertici dell’Asl Napoli 3-Sud per non meglio specificati problemi organizzativi: la Clinica San Michele riaprirà lunedì 27 aprile. A tal proposito il sindaco Iaccarino sarà in diretta al Positanonews TG in onda questa sera alle ore 20:00 sulla pagina Facebook di Positanonews.