Piano di Sorrento, Covid: oggi negativi due tamponi – I DATI

Piano di Sorrento presenta una situazione tranquilla, confermando il buon trend degli altri comuni della Penisola Sorrentina. I dati elaborati dal Centro Operativo Comunale, a cura della Protezione Civile, la Polizia Municipale e il Dipartimento di Prevenzione dell’Aslna3sud, rivelano che nella giornata di oggi sono stati effettuati 2 tamponi, risultati entrambi negativi: 74 sono complessivamente i test effettuati, con 9 sono i tamponi ripetuti.

Gli attualmente positivi restano 2. Sul fronte dei cittadini sotto osservazione, si registra quest’oggi la stessa situazione di 24 ore fa, con 43 carottesi sotto osservazione, di cui 13 in “quarantena punitiva” per l’inosservanza delle restrizioni imposte dalla Regione Campania per la prevenzion del contagio da coronavirus.