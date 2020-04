Personale sanitario “premiato” con aumento dello stipendio di 100 euro: la beffa al “Ruggi”

In busta paga si sono ritrovati con cento euro in più. E’ l’amara sorpresa dei dipendenti dell’azienda universitaria ospedaliera “Ruggi” di Salerno, che alla voce “premio per i giorni lavorati” – come scrive il quotidiano “Le Cronache” . si sono ritrovati un aumento che non supera i cento euro. C’è chi addirittura ha ricevuto appena 90 euro. Si tratta personale sanitario della mega azienda ospedaliera che, oltre il Ruggi di via San Leonardo di Salerno, gestisce i plessi “Da Procida”, sempre di Salerno, il “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni; il “Fucito” di Mercato San Severino e quello della Divina Costa a Ravello. L’ultima amara sorpresa è arrivata nella busta paga di marzo con un premio economico certamente non all’altezza del lavoro che stanno svolgendo.