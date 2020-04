“I PERCORSI DELLA CROCE” PASSANO DA SCALA RAVELLO E SORRENTO

Il bellissimo cortometraggio prodotto dalla regione Campania e realizzato da Scabec, nel suo itinerare per immagini in giro per la nostra regione, si soffermarci a lungo con Pier Luigi Leone De CASTRIS nel d’uomo di Scala e Ravello e Amalfi. Citato anche il Cristo dai Sorrento. Mezz’ora di film da vedere assolutamente. Oltre ai contenuti artistici, c’è il pensiero filosofico dai Massimo Cacciari, quello teologia di monsignor Ravasi e antropologico di Marino Niola.

Venerdì 10 aprile, alle ore 19.00, presentiamo “I percorsi della croce in Campania”, con la prima visione sulla nostra pagina Facebook del documentario “I percorsi della croce in Campania” e il primo itinerario da scoprire su Campania Artecard.

Il progetto “I percorsi della croce in Campania”, nasce da una partnership tra la Regione Campania, e in particolare tra la #Scabec, e l’ Università Suor Orsola Benincasa

Il filosofo Massimo Cacciari, il Cardinale Gianfranco Ravasi, l’antropologo Marino Niola e lo storico dell’Arte Pierluigi Leone de Castris sono i quattro protagonisti del documentario nato da un’idea del professor Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università ‘Suor Orsola Benincasa’, e di Antonio Bottiglieri, Presidente di Scabec S.p.A., e il cui progetto e coordinamento scientifico è stato curato dallo stesso de Castris.

A partire dal 10 aprile, inoltre, ogni venerdì presenteremo un itinerario con un approfondimento sui luoghi della croce in Campania e seguendo il percorso tracciato da de Castris.

